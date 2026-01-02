DATOS MACRO- La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 3,0% en noviembre

Por Lynx Insight Service

* La oferta monetaria según la medida M3 en la eurozona subió un 3,0% en términos interanuales en noviembre, según datos del Banco Central Europeo publicados el viernes.

* El dato de octubre había mostrado una variación del 2,8%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,7% en noviembre.

* Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió un 3,1% en términos interanuales, tras un aumento del 2,9% en octubre.

* En cuanto al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 2,9% en comparación con el mismo periodo de un año antes, tras un aumento del 2,8% en octubre.