DATOS MACRO- La oferta monetaria M3 de la eurozona sube un 3,3​​%​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ en enero

Por Lynx Insight Service

* La ‌oferta ‌monetaria ⁠según la medida M3 en la ​eurozona subió ⁠un 3,3% ⁠en términos interanuales en ​enero, según datos del Banco ‌Central Europeo ​publicados el ​jueves.

* El dato de diciembre había mostrado una variación del 2,8%.

* Un sondeo de ​Reuters entre analistas ⁠había previsto que la cifra subiría un ‌2,9% en enero.

* Por su parte, el crédito a entidades no financieras en la eurozona subió ‌un 2,8% en términos interanuales, tras un ⁠aumento del 3,0% ‌en diciembre.

* ⁠En cuanto ⁠al volumen de préstamos a los hogares en el mes, subió un 3,0% en ‌comparación ​con el mismo periodo de un año antes, idéntica variación a ‌la experimentada en diciembre.