DATOS MACRO- La producción industrial de la eurozona sube un 0,2% en septiembre, no alcanza previsiones
Por Lynx Insight Service
La producción industrial de la eurozona subió un 0,2% en términos mensuales en septiembre, según dijo el jueves Eurostat, instituto estadístico de la Unión Europea.
El dato intermensual de agosto fue revisado al alza, desde un -1,2% a un -1,1%.
Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,7% en septiembre.
En términos interanuales, la producción industrial en los 19 países de la eurozona subió un 1,2% en septiembre, después de que el dato de agosto se revisara al alza, desde un 1,1% a un 1,2%.
El sondeo entre economistas había previsto que el crecimiento interanual de la producción fuera del 2,1% en septiembre.
