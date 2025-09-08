Datos macro- Las exportaciones alemanas caen un 0,6% en julio, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Las exportaciones alemanas cayeron un 0,6% en términos mensuales y desestacionalizados en julio, por debajo de lo previsto, según dijo la oficina federal de Estadísticas el lunes.

* El dato de junio había mostrado una variación del 0,8%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,1% en julio.

* Por su parte, la cifra de importaciones cayó un 0,1%, tras un aumento del 4,2% en junio.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de importaciones bajaría un 1,0% en julio.

* En conjunto, la balanza comercial mostró un superávit de 14.700 millones de euros, tras una cifra de 14.900 millones de euros en junio. En el mercado la previsión era de un superávit de 15.300 millones de euros.