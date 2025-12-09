DATOS MACRO - Las exportaciones alemanas suben un 0,1% en octubre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Las exportaciones alemanas subieron un 0,1% en términos mensuales y desestacionalizados en octubre, por encima de lo previsto, según dijo la oficina federal de Estadísticas el martes.

* El dato de septiembre había mostrado una variación del 1,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,5% en octubre.

* Por su parte, la cifra de importaciones cayó un 1,2%, tras un aumento del 3,1% en septiembre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de importaciones bajaría un 0,5% en octubre.

* En conjunto, la balanza comercial mostró un superávit de 16.900 millones de euros, tras una cifra de 15.300 millones de euros en septiembre. En el mercado, la previsión era de un superávit de 15.600 millones de euros.