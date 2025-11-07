DATOS MACRO - Las exportaciones alemanas suben un 1,4% en septiembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

Las exportaciones alemanas subieron un 1,4% en términos mensuales y desestacionalizados en septiembre, por encima de lo previsto, según dijo la oficina federal de Estadísticas el viernes.

El dato de agosto había mostrado una variación del -0,5%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,5% en septiembre.

Por su parte, la cifra de importaciones subió un 3,1%, tras un descenso del 1,3% en agosto.

Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de importaciones subiría un 0,5% en septiembre.

En conjunto, la balanza comercial mostró un superávit de 15.300 millones de euros, tras una cifra de 17.200 millones de euros en agosto. En el mercado, la previsión era de un superávit de 16.800 millones de euros.