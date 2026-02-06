DATOS MACRO: Las exportaciones alemanas suben un 4% en diciembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Las exportaciones alemanas subieron un 4,0% en términos mensuales y desestacionalizados en diciembre, por encima de lo previsto, según dijo la oficina federal de estadísticas el viernes.

* El dato de noviembre había mostrado una variación del -2,5%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 1,0% en diciembre.

* Por su parte, la cifra de importaciones subió un 1,4%, tras un aumento del 0,8% en noviembre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de importaciones subiría un 0,2% en diciembre.

* En conjunto, la balanza comercial mostró un superávit de 17.100 millones de euros, tras una cifra de 13.100 millones de euros en noviembre. En el mercado la previsión era de un superávit de 14.100 millones de euros.