DATOS MACRO - Las ventas minoristas alemanas caen un 0,3% en octubre, peor de lo previsto
LA NACION
Por Lynx Insight Service
La cifra de ventas minoristas de Alemania en octubre cayó un 0,3% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el viernes.
El dato de septiembre había mostrado una variación del 0,2%.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en octubre.
En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 0,9%, tras un aumento del 0,2% en septiembre.
El sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,1% interanual en octubre.
