LA NACION

DATOS MACRO - Las ventas minoristas alemanas caen un 0,3% en octubre, peor de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
DATOS MACRO - Las ventas minoristas alemanas caen un 0,3% en octubre, peor de lo previsto
DATOS MACRO - Las ventas minoristas alemanas caen un 0,3% en octubre, peor de lo previstoTIMOTHY A. CLARY - AFP

Por Lynx Insight Service

La cifra de ventas minoristas de Alemania en octubre cayó un 0,3% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el viernes.

El dato de septiembre había mostrado una variación del 0,2%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en octubre.

En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 0,9%, tras un aumento del 0,2% en septiembre.

El sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,1% interanual en octubre.

LA NACION
Más leídas
  1. Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025
    1

    Horario de la clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1 2025

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y blue este jueves 27 de noviembre
    2

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 27 de noviembre

  3. El mensaje de la esposa de Verón que aludió a Messi: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
    3

    El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”

  4. El pedido de una niña de 9 años con discapacidad que su maestra no pudo rechazar
    4

    “Quiero que me adoptes”: el pedido de una niña de 9 años con discapacidad que su maestra de tercer grado no pudo rechazar

Cargando banners ...