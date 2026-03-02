DATOS MACRO- Las ventas minoristas alemanas caen un 0,9% en enero, peor de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* La cifra de ventas minoristas de Alemania en enero cayó un 0,9% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el lunes.
* El dato de diciembre había mostrado una variación del 0,1%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,2% en enero.
* En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 1,2%, tras un aumento del 1,5% en diciembre.
* El sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 1,3% interanual en enero.