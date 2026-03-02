DATOS MACRO- Las ventas minoristas alemanas ​​​​​​​caen un 0,9​%​​​ en enero​, ​peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* ‌La cifra ‌de ⁠ventas minoristas de Alemania ​en ⁠enero cayó un ⁠0,9% en términos ​reales en la ‌comparativa con el ​mes anterior, ​según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el lunes.

* El ​dato de diciembre ⁠había mostrado una variación ‌del 0,1%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un ‌0,2% en enero.

* En términos ⁠interanuales, las ventas ‌de comercio ⁠al por menor ⁠subieron un 1,2%, tras un aumento del 1,5% en diciembre.

* El ‌sondeo ​de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 1,3% ‌interanual en enero.