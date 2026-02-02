DATOS MACRO: Las ventas minoristas alemanas suben un 0,1% en diciembre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La cifra de ventas minoristas de Alemania en diciembre subió un 0,1% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el lunes

* El dato de noviembre había mostrado una variación del -0,6%

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en diciembre

* En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 1,5%, tras un aumento del 1,1% en noviembre

* El sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 1,1% interanual en diciembre