DATOS MACRO: Las ventas minoristas alemanas suben un 0,1% en diciembre, peor de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* La cifra de ventas minoristas de Alemania en diciembre subió un 0,1% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, según datos de la Oficina Federal de Estadística publicados el lunes
* El dato de noviembre había mostrado una variación del -0,6%
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en diciembre
* En términos interanuales, las ventas de comercio al por menor subieron un 1,5%, tras un aumento del 1,1% en noviembre
* El sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 1,1% interanual en diciembre