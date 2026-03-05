Datos macro- las ventas minoristas de la eurozona ​​​​​​​​caen un 0,1%​​​​​ en enero​​

Por Lynx Insight Service

* Eurostat, ‌el ‌instituto ⁠oficial de estadísticas de la ​Unión Europea, ⁠dijo ⁠que las ventas minoristas ​en los 19 ‌países que comparten ​el euro ​cayeron un 0,1% en el mes de enero.

* El dato de diciembre ​se revisó alza ⁠desde un -0,5% a un 0,2%.

* En ‌comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas aumentaron un 2,0%, ‌después de que en diciembre el dato ⁠fuera revisado ‌al alza ⁠desde un ⁠1,3% a un 1,8%, según los datos publicados por Eurostat.

* Los economistas ‌consultados ​por Reuters habían previsto un incremento mensual del 0,3% y un ‌incremento anual del 1,7%.