DATOS MACRO- Las ventas minoristas de la eurozona caen un 0,1% en enero
Por Lynx Insight Service
* Eurostat, el instituto oficial de estadísticas de la Unión Europea, dijo que las ventas minoristas en los 19 países que comparten el euro cayeron un 0,1% en el mes de enero.
* El dato de diciembre se revisó alza desde un -0,5% a un 0,2%.
* En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas aumentaron un 2,0%, después de que en diciembre el dato fuera revisado al alza desde un 1,3% a un 1,8%, según los datos publicados por Eurostat.
* Los economistas consultados por Reuters habían previsto un incremento mensual del 0,3% y un incremento anual del 1,7%.