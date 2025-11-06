DATOS MACRO - Las ventas minoristas de la eurozona caen un 0,1% en septiembre

Por Lynx Insight Service

Eurostat, el instituto oficial de estadísticas de la Unión Europea, dijo que las ventas minoristas en los 19 países que comparten el euro cayeron un 0,1% en el mes de septiembre.

El dato de agosto se revisó a la baja desde un 0,1% a un -0,1%.

En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas aumentaron un 1,0%, después de que en agosto el dato fuera revisado al alza desde un 1,0% a un 1,6%, según los datos publicados por Eurostat.

Los economistas consultados por Reuters habían previsto un incremento mensual del 0,2% y un incremento anual del 1%.