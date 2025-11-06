DATOS MACRO - Las ventas minoristas de la eurozona caen un 0,1% en septiembre
Eurostat, el instituto oficial de estadísticas de la Unión Europea, dijo que las ventas minoristas en los 19 países que comparten el euro cayeron un 0,1% en el mes de septiembre.
El dato de agosto se revisó a la baja desde un 0,1% a un -0,1%.
En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas aumentaron un 1,0%, después de que en agosto el dato fuera revisado al alza desde un 1,0% a un 1,6%, según los datos publicados por Eurostat.
Los economistas consultados por Reuters habían previsto un incremento mensual del 0,2% y un incremento anual del 1%.
