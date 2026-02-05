DATOS MACRO- Las ventas minoristas de la eurozona ​​​​​​​​caen un 0,5%​​​​​ en diciembre​​

Por Lynx Insight Service

* ⁠Eurostat, el ⁠instituto oficial de estadísticas de la ⁠Unión Europea, ‌dijo ​que las ventas ​minoristas en los 19 ‌países que comparten ‌el euro ​​​​cayeron ​un 0,5​%​​ en el mes de diciembre​​.

* El dato de noviembre se revisó a la ⁠baja desde un 0,2% a un 0,1%​​​​.

* ​En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas ​​​aumentaron un 1,3​%​​​​​​​​, después ⁠de que en noviembre el dato ​fuera revisado al alza desde un 2,3% ‍a un 2,4%​​​​​, según los datos publicados por Eurostat.

* Los economistas consultados por ​Reuters habían previsto un descenso mensual del 0,2%​​​​​​​ y un ‍incremento anual del 1,6%​​​.