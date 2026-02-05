DATOS MACRO- Las ventas minoristas de la eurozona caen un 0,5% en diciembre
Por Lynx Insight Service
* Eurostat, el instituto oficial de estadísticas de la Unión Europea, dijo que las ventas minoristas en los 19 países que comparten el euro cayeron un 0,5% en el mes de diciembre.
* El dato de noviembre se revisó a la baja desde un 0,2% a un 0,1%.
* En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas aumentaron un 1,3%, después de que en noviembre el dato fuera revisado al alza desde un 2,3% a un 2,4%, según los datos publicados por Eurostat.
* Los economistas consultados por Reuters habían previsto un descenso mensual del 0,2% y un incremento anual del 1,6%.