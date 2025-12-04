DATOS MACRO - Las ventas minoristas de la eurozona no muestran variación mensual en octubre
Por Lynx Insight Service
Eurostat, el instituto oficial de estadísticas de la Unión Europea, dijo que las ventas minoristas en los 19 países que comparten el euro no mostraron variación mensual en el mes de octubre.
El dato de septiembre se revisó al alza desde un -0,1% a un 0,1%.
En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas aumentaron un 1,5%, después de que en septiembre el dato fuera revisado al alza desde un 1,0% a un 1,2%, según los datos publicados por Eurostat.
Los economistas consultados por Reuters habían previsto que el dato no mostrara variación y un incremento anual del 1,3%.
