DATOS MACRO - Los precios de la vivienda de EEUU en línea con lo previsto en septiembre - S&P CaseShiller

Por Lynx Insight Service El precio de la vivienda de Estados Unidos subió un 0,1% en términos ajustados mensuales en septiembre, según el índice S&P CaseShiller publicado el martes.
Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,1% en septiembre.
El dato de agosto se revisó a la baja, desde un 0,2% a un 0,1%.
Los índices de precios de la vivienda S&P CoreLogic Case-Shiller, un importante barómetro para los precios de los inmuebles residenciales en Estados Unidos, siguen los cambios en el valor de los inmuebles residenciales en 20 regiones metropolitanas.
Por su parte, el indicador interanual subió un 1,4% en septiembre.
En agosto, el índice interanual había mostrado un aumento del 1,6%.
