DATOS MACRO: Oferta de empleo en EE. UU. cae a 6,54 millones en diciembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La oferta de empleo en Estados Unidos cayó a 6,542 millones en diciembre, por debajo de lo previsto por los economistas, según datos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo en su informe mensual Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS)

* El indicador de ofertas de empleo —un parámetro de la situación en el mercado laboral— de noviembre fue revisado, situándose finalmente en 6,928 millones, en lugar de la cifra de 7,146 millones estimada inicialmente.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 7,200 millones en diciembre.