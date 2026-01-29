DATOS MACRO: Pedidos de ayuda por desempleo en EE. UU. alcanzan 209.000, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 209.000, por encima de lo previsto, según dijo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

* La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 210.000, frente a una estimación anterior de 200.000.

* Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 205.000.

* La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 206.250.

* El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios cayó a 1,827 millones.