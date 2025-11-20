DATOS MACRO- Pedidos de ayuda por desempleo en EE. UU. alcanzan 220.000, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 220.000, por debajo de lo previsto, según dijo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

La cifra de la semana previa se situó en 232.000, tras una revisión del dato que no conllevó variación sobre la estimación inicial.

Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 230.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 224.250.

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,974 millones.