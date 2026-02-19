DATOS MACRO- Pedidos de ayuda por desempleo en EEUU alcanzan 206​.000, ​por debajo de lo previsto​​​​​​

Por Lynx Insight Service El número de ‌personas ‌que ⁠pidió ayudas estatales por desempleo en Estados ​Unidos ⁠se situó ⁠la semana pasada en ​206.000, por debajo de lo ‌previsto, según dijo ​el Departamento ​de Trabajo de Estados Unidos.

La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 229.000, ​frente a una estimación ⁠anterior de 227.000.

Los economistas consultados ‌por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 225.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro ‌últimas semanas, que se considera una indicación ⁠más fiable de ‌las tendencias en el ⁠mercado laboral ⁠ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 219.000.

El informe también mostró que ‌el número ​de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios ‌subió a 1,869 millones.