DATOS MACRO- Pedidos de ayuda por desempleo en EEUU alcanzan 212​.000, ​por debajo de lo previsto​​​​​​

Por Lynx Insight Service

* El número ‌de ‌personas ⁠que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados ​Unidos se ⁠situó ⁠la semana pasada en ​212.000, por debajo de lo ‌previsto, según dijo ​el Departamento ​de Trabajo de Estados Unidos.

* La cifra de la semana previa fue revisada al alza, ​a 208.000, frente a una estimación anterior ⁠de 206.000.

* Los economistas consultados ‌por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 215.000.

* La media móvil de nuevas solicitudes de las ‌cuatro últimas semanas, que se considera una ⁠indicación más fiable ‌de las tendencias en ⁠el mercado laboral ⁠ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 220.250.

* El informe también mostró ‌que el ​número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de ‌subsidios cayó a 1,833 millones.