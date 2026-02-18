DATOS MACRO- Pedidos de bienes duraderos en EE. UU. caen un 1,4% en diciembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayó un 1,4% en diciembre respecto al mes anterior, según dijo el miércoles el Departamento de Comercio.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 2,0% en diciembre.

* El dato de noviembre fue revisado al alza, desde un 5,3% a un 5,4%.

* Por su parte, el índice de pedidos duraderos excluyendo transporte mostró un incremento del 0,9%.

* El sondeo entre economistas había previsto que la cifra sin transporte subiría un 0,3% en diciembre.

* El dato de noviembre había mostrado un crecimiento del 0,4% en los pedidos excluyendo el transporte.