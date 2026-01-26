DATOS MACRO: Pedidos de bienes duraderos en EE. UU. suben un 5,3% en noviembre, mejor de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subió un 5,3% en noviembre respecto al mes anterior, según dijo el lunes el Departamento de Comercio.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 3,2% en noviembre.
* El dato de octubre fue revisado al alza, desde un -2,2% a un -2,1%.
* Por su parte, el índice de pedidos duraderos excluyendo transporte mostró un incremento del 0,5%.
* El sondeo entre economistas había previsto que la cifra sin transporte subiría un 0,3% en noviembre.
* El dato de octubre había mostrado un crecimiento del 0,1% en los pedidos excluyendo el transporte.