DATOS MACRO: Pedidos de bienes duraderos en EE. UU. suben un 5,3% en noviembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subió un 5,3% en noviembre respecto al mes anterior, según dijo el lunes el Departamento de Comercio.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 3,2% en noviembre.

* El dato de octubre fue revisado al alza, desde un -2,2% a un -2,1%.

* Por su parte, el índice de pedidos duraderos excluyendo transporte mostró un incremento del 0,5%.

* El sondeo entre economistas había previsto que la cifra sin transporte subiría un 0,3% en noviembre.

* El dato de octubre había mostrado un crecimiento del 0,1% en los pedidos excluyendo el transporte.