DATOS MACRO- Pedidos de bienes duraderos en EEUU suben un 0,5% en septiembre, mejor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subió un 0,5% en septiembre respecto al mes anterior, según dijo el miércoles el Departamento de Comercio.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,3% en septiembre.
* El dato de agosto fue revisado al alza, desde un 2,9% a un 3,0%.
* Por su parte, el índice de pedidos duraderos excluyendo transporte mostró un incremento del 0,6%.
* El sondeo entre economistas había previsto que la cifra sin transporte subiría un 0,2% en septiembre.
* El dato de pedidos duraderos excluyendo transporte de agosto fue revisado al alza, desde un 0,3% a un 0,5%.
