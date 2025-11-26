DATOS MACRO- Pedidos de bienes duraderos en EEUU suben un 0,5% en septiembre, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de evolución de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subió un 0,5% en septiembre respecto al mes anterior, según dijo el miércoles el Departamento de Comercio.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra subiría un 0,3% en septiembre.

* El dato de agosto fue revisado al alza, desde un 2,9% a un 3,0%.

* Por su parte, el índice de pedidos duraderos excluyendo transporte mostró un incremento del 0,6%.

* El sondeo entre economistas había previsto que la cifra sin transporte subiría un 0,2% en septiembre.

* El dato de pedidos duraderos excluyendo transporte de agosto fue revisado al alza, desde un 0,3% a un 0,5%.