DATOS MACRO- PIB de EE. UU. aumenta un 1,4% en el cuarto trimestre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

El Departamento de Comercio anunció el viernes que el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos no alcanzó las previsiones con un crecimiento del 1,4% en términos intertrimestrales en el cuarto trimestre, según su primera estimación para el periodo.

Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que el PIB subiría un 3,0% en el cuarto trimestre.

El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal o PCE subyacente se redujo un 2,7% en el cuarto trimestre, tras una variación del 2,9% en el tercero.

Reuters había previsto un PCE del 2,6%.

El consumo personal aumentó un 2,4%, tras una lectura del 3,5% en el tercer trimestre.