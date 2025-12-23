DATOS MACRO- PIB de EEUU aumenta un 4,3% en el tercer trimestre, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
El Departamento de Comercio anunció el martes que el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos superó las previsiones con un crecimiento del 4,3% en términos intertrimestrales en el tercer trimestre, según su primera estimación para el periodo.
Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que el PIB subiría un 3,3% en el tercer trimestre.
El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal o PCE subyacente se elevó un 2,9% en el tercer trimestre, tras una variación del 2,6% en el segundo.
Reuters había previsto un PCE del 2,9%.
El consumo personal aumentó un 3,5%, tras una lectura del 2,5% en el segundo trimestre.