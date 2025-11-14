DATOS MACRO- PIB eurozona cumple las previsiones con un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre
LA NACION
Por Lynx Insight Service
La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo el viernes que el producto interior bruto (PIB) de los 19 países que comparten el euro subió un 0,2% en términos intertrimestrales en el tercer trimestre, según su segunda estimación del indicador.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB subiría un 0,2% en el tercer trimestre.
La estimación inicial para el trimestre era de un crecimiento del 0,2%.
En comparación con el tercer trimestre del año anterior, el PIB de la eurozona subió un 1,4%.
Para la comparativa interanual, la previsión de los analistas era que el PIB subiría un 1,3% en el tercer trimestre, mientras que el dato provisional también apuntaba a un crecimiento del 1,3%.
