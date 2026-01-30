DATOS MACRO- PIB eurozona supera las previsiones con un crecimiento del 0,3% en el cuarto trimestre

Por Lynx Insight Service

* Eurostat, instituto oficial de estadísticas de la Unión Europea, dijo el viernes que el producto interior bruto de la eurozona aumentó un 0,3% en el cuarto trimestre en comparación con el periodo precedente de tres meses, según la primera estimación para el periodo, superando las expectativas del mercado

* Un sondeo de Reuters entre analistas pronosticaba que el PIB subiría un 0,2% intertrimestral en el cuarto trimestre

* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía de la eurozona superó las previsiones con un crecimiento del 1,4%

* Reuters había estimado una lectura del 1,2% interanual