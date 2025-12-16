LA NACION

DATOS MACRO - PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 52,1 en diciembre, por encima de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
DATOS MACRO - PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 52,1 en diciembre, por encima de lo previsto
DATOS MACRO - PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 52,1 en diciembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido subió a 52,1 en diciembre, según el sondeo publicado el martes por S&P Global.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 51,6 en diciembre.

* El índice compuesto de noviembre había mostrado un nivel de 51,2.

* En cuanto al índice del sector manufacturero, subió a 51,2.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 50,4 en diciembre.

* El indicador manufacturero de noviembre había mostrado un nivel de 50,2.

* El PMI provisional de servicios subió a 52,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,6 en diciembre.

* El dato del sector servicios de noviembre había mostrado un nivel de 51,3.

LA NACION
Más leídas
  1. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    1

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

  2. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    2

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

  3. El hijo de Batistuta se consagró tricampeón como DT: la oposición de su papá y una lección de vida
    3

    Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir

  4. Bausili descartó el levantamiento del cepo y dijo que los cambios en el dólar no aumentarán la inflación
    4

    Bausili descartó el levantamiento del cepo y dijo que los cambios en el dólar no aumentarán la inflación

Cargando banners ...