DATOS MACRO - PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 52,1 en diciembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido subió a 52,1 en diciembre, según el sondeo publicado el martes por S&P Global.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 51,6 en diciembre.

* El índice compuesto de noviembre había mostrado un nivel de 51,2.

* En cuanto al índice del sector manufacturero, subió a 51,2.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 50,4 en diciembre.

* El indicador manufacturero de noviembre había mostrado un nivel de 50,2.

* El PMI provisional de servicios subió a 52,1.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,6 en diciembre.

* El dato del sector servicios de noviembre había mostrado un nivel de 51,3.