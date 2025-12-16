DATOS MACRO - PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 52,1 en diciembre, por encima de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido subió a 52,1 en diciembre, según el sondeo publicado el martes por S&P Global.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 51,6 en diciembre.
* El índice compuesto de noviembre había mostrado un nivel de 51,2.
* En cuanto al índice del sector manufacturero, subió a 51,2.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 50,4 en diciembre.
* El indicador manufacturero de noviembre había mostrado un nivel de 50,2.
* El PMI provisional de servicios subió a 52,1.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,6 en diciembre.
* El dato del sector servicios de noviembre había mostrado un nivel de 51,3.
- 1
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos
- 2
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 3
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir
- 4
Bausili descartó el levantamiento del cepo y dijo que los cambios en el dólar no aumentarán la inflación