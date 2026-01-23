DATOS MACRO - PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 53,9 en enero, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido subió a 53,9 en enero, según el sondeo publicado el viernes por S&P Global.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 51,5 en enero.

* El índice compuesto de diciembre había mostrado un nivel de 51,4.

* En cuanto al índice del sector manufacturero, subió a 51,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 50,6 en enero.

* El indicador manufacturero de diciembre había mostrado un nivel de 50,6.

* El PMI provisional de servicios subió al 54,3.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,7 en enero.

* El dato del sector servicios de diciembre había mostrado un nivel de 51,4.