DATOS MACRO - PMI compuesto provisional Reino Unido sube a 53,9 en enero, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido subió a 53,9 en enero, según el sondeo publicado el viernes por S&P Global.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 51,5 en enero.
* El índice compuesto de diciembre había mostrado un nivel de 51,4.
* En cuanto al índice del sector manufacturero, subió a 51,6.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra manufacturera se situara en 50,6 en enero.
* El indicador manufacturero de diciembre había mostrado un nivel de 50,6.
* El PMI provisional de servicios subió al 54,3.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de servicios se situara en 51,7 en enero.
* El dato del sector servicios de diciembre había mostrado un nivel de 51,4.