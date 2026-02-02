DATOS MACRO- PMI manufacturero de EE. UU. sube a 52,6 en enero -ISM

Por Lynx Insight Service

* El instituto ISM dijo el lunes que el índice de su sondeo entre directivos de compras (PMI) del sector de fabricación subió a 52,6 en enero.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 48,5 en enero.

* El dato de diciembre había mostrado un nivel de 47,9.

* Una lectura del índice por encima de 50 puntos indica expansión en el sector de fabricación (que supone en torno a un 10% de la economía de Estados Unidos), mientras que por debajo apunta a contracción.

* El subíndice ISM de precios pagados subió al 59,0 en enero. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que este subíndice se situara en 59,0 en enero.

* El dato de precios pagados de diciembre había mostrado un nivel de 58,5.

* El indicador del ISM para el empleo en el sector manufacturero subió a 48,1, frente a un nivel de 44,9 en enero.