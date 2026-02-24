DATOS MACRO- Precio de la vivienda EE. UU. sube un 0,1% en diciembre

Por Lynx Insight Service

* El precio de la vivienda en Estados Unidos subió un 0,1% en términos intermensuales en diciembre, dijo la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) en su informe mensual

* El dato de noviembre se revisó al alza, desde un 0,6% a un 0,7%

* La FHFA también dijo el martes que el índice interanual subió un 1,8%, después de que el dato de noviembre se revisara al alza, desde un 1,9% a un 2,1%

* Por su parte, el índice mensual de precios de la vivienda subió a 440,4 en diciembre, después de que en noviembre mostrara una lectura de 439,3