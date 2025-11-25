DATOS MACRO Precio de la vivienda EEUU no muestra variación en septiembre
LA NACION
Por Lynx Insight Service
El precio de la vivienda en Estados Unidos no mostró variación en términos intermensuales en septiembre, dijo la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) en su informe mensual.
En agosto el índice había mostrado un aumento del 0,4%.
La FHFA también dijo el martes que el índice interanual subió un 1,7%, después de que el dato de agosto se revisara al alza, desde un 2,3% a un 2,4%.
Por su parte, el índice mensual de precios la vivienda subió a 435,4 en septiembre, después de que en agosto mostrara una lectura de 435,3.
