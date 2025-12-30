DATOS MACRO- Precio de la vivienda EEUU sube un 0,4% en octubre

Por Lynx Insight Service

* El precio de la vivienda en Estados Unidos subió un 0,4% en términos intermensuales en octubre, dijo la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) en su informe mensual

* El dato de septiembre se revisó a la baja, desde un 0,0% a un -0,1%.

* La FHFA también dijo el martes que el índice interanual subió un 1,7%, después de que el dato de septiembre se revisara al alza, desde un 1,7% a un 1,8%.

* Por su parte, el índice mensual de precios de la vivienda subió a 436,7 en octubre, después de que en septiembre mostrara una lectura de 435,4.