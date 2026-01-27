DATOS MACRO- Precio de la vivienda EEUU sube un 0,6% en noviembre

Por Lynx Insight Service

* El precio de la vivienda en Estados Unidos subió un 0,6% en términos intermensuales en noviembre, dijo la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) en su informe mensual.

* En octubre, el índice había mostrado un aumento del 0,4%.

* La FHFA también dijo el martes que el índice interanual subió un 1,9%, después de que el dato de octubre se revisara al alza, de un 1,7% a un 1,8%.

* Por su parte, el índice mensual de precios de la vivienda subió a 439,3 en noviembre, después de que en octubre mostrara una lectura de 436,7.