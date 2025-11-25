LA NACION

DATOS MACRO - Precios al productor de EE. UU. suben un 0,3% en septiembre

Por Lynx Insight Service

* El índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos subió un 0,3% en septiembre, según dijo el Departamento del Trabajo.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en septiembre.

* En agosto se registró un descenso del 0,1% en el IPP.

* El IPP interanual subió un 2,7%, tras un aumento del 2,6% en agosto. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice interanual se situara en un 2,7% en septiembre.

* El IPP subyacente —que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos para evitar las distorsiones que provocan habitualmente estos componentes dada su elevada volatilidad— subió un 0,1% en términos intermensuales, tras un descenso del 0,1% en agosto.

* En la comparativa interanual, el IPP subyacente subió un 2,6%, tras un aumento del 2,8% en agosto.

