DATOS MACRO - Precios al productor de EE. UU. suben un 0,3% en septiembre
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos subió un 0,3% en septiembre, según dijo el Departamento del Trabajo.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en septiembre.
* En agosto se registró un descenso del 0,1% en el IPP.
* El IPP interanual subió un 2,7%, tras un aumento del 2,6% en agosto. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice interanual se situara en un 2,7% en septiembre.
* El IPP subyacente —que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos para evitar las distorsiones que provocan habitualmente estos componentes dada su elevada volatilidad— subió un 0,1% en términos intermensuales, tras un descenso del 0,1% en agosto.
* En la comparativa interanual, el IPP subyacente subió un 2,6%, tras un aumento del 2,8% en agosto.
- 1
Impuesto a las ganancias: qué gastos podrían declararse para aliviar la carga fiscal
- 2
El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
- 3
Racing se llevó por delante a lo guapo a un River asustadizo al que se le acabó el año
- 4
Marcelo Gallardo hizo un mea culpa tras la eliminación de River, pero infló el pecho: “Esto no va a terminar así”