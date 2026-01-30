DATOS MACRO - Precios al productor de EE. UU. suben un 0,5% en diciembre

Por Lynx Insight Service

* El índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos subió un 0,5% en diciembre, según dijo el Departamento del Trabajo.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en diciembre.

* En noviembre se registró un aumento del 0,2% en el IPP.

* El IPP interanual subió un 3,0%, idéntica variación a la experimentada en noviembre. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice interanual se situara en un 2,7% en diciembre.

* El IPP subyacente —que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos para evitar las distorsiones que provocan habitualmente estos componentes dada su elevada volatilidad— subió un 0,7% en términos intermensuales, tras un crecimiento nulo en noviembre.

* En la comparativa interanual, el IPP subyacente subió un 3,3%, tras un aumento del 3,0% en noviembre.