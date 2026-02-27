DATOS MACRO- Precios al productor de EEUU ​​​suben un 0,5​%​​​​​​​​ en enero

Por Lynx Insight Service

* El índice de ‌precios ‌al ⁠productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos subió un 0,5% ​en ⁠enero, según ⁠dijo el Departamento del Trabajo.

* Un ​sondeo de Reuters entre analistas ‌había previsto que ​la cifra subiría un ​0,3% en enero.

* El IPP de diciembre se revisó a la baja, desde un 0,5% a un 0,4%.

* El IPP ​interanual subió un 2,9%, tras un ⁠aumento del 3,0% en diciembre. Un sondeo de ‌Reuters entre analistas había previsto que el índice interanual se situara en un 2,6% en enero.

* El IPP subyacente —que excluye los precios de ‌la energía y los alimentos frescos para evitar ⁠las distorsiones que provocan habitualmente ‌estos componentes dada su ⁠elevada volatilidad— subió un ⁠0,8% en términos intermensuales, después de que el dato de diciembre se revisara a la baja, desde ‌un 0,7% ​a un 0,6%.

* En la comparativa interanual, el IPP subyacente subió un 3,6%, tras un ‌aumento del 3,3% en diciembre.