DATOS MACRO - Precios de vivienda en Reino Unido suben 1,8% en noviembre - Nationwide

Por Lynx Insight Service

Los precios de las viviendas en Reino Unido subieron un 1,8% en términos interanuales en noviembre, según informó la sociedad hipotecaria Nationwide el martes.

El dato de octubre había mostrado una variación del +2,4%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 1,4% en noviembre.

En comparación con el mes anterior, los precios subieron un 0,3%, después de que el dato de octubre se revisara a la baja para mostrar una variación del 0,2% en lugar del 0,3% calculado inicialmente.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra mensual subiría un 0,1% en noviembre.