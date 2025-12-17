DATOS MACRO - Precios industriales de Reino Unido suben un 3,4% en noviembre

Por Lynx Insight Service

* La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) de Reino Unido dijo que los precios de producción del país, en términos de precios de venta, subieron un 3,4% en noviembre en la comparativa con el mismo mes del año anterior, tras un aumento del 3,6% en octubre.

* En cuanto a los precios industriales de venta en términos mensuales, subieron un 0,1% tras un crecimiento nulo en octubre.

* Por otra parte, los precios de insumos en términos mensuales subieron un 0,3%, tras un descenso del 0,3% en octubre.

* En términos interanuales, los costes de los insumos subieron un 1,1% en la comparativa con el mismo mes del año anterior, después de que el dato de octubre se revisara al alza, desde un 0,5% a un 0,8%.