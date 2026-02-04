DATOS MACRO- Precios producción eurozona caen un 0,3% en diciembre, en línea con lo previsto
Por Lynx Insight Service
* Los precios de producción de la eurozona cayeron un 0,3% frente al mes anterior en diciembre, un nivel coincidente con lo previsto por los economistas, según dijo el miércoles el instituto europeo de estadísticas Eurostat.
* El indicador de noviembre se revisó al alza, desde un 0,5% a un 0,7%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas habían pronosticado que los precios mayoristas caerían un 0,3% en diciembre.
* En términos interanuales, los precios de producción cayeron un 2,1%, después de que el dato de noviembre se revisara al alza, desde un -1,7% a un -1,4%.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 2,3% en diciembre.