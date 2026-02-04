DATOS MACRO- Precios producción eurozona ​​​​​​​​caen un 0,3​​​%​​​ en diciembre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Los ⁠precios ⁠de producción de la eurozona ​​​​​​​cayeron un 0,3​%​​​​​ ⁠frente ‌al ​mes anterior en diciembre, ​un nivel coincidente con ‌lo previsto ‌por los ​economistas​, según dijo el miércoles el instituto europeo de estadísticas Eurostat​.

* El indicador de noviembre se ⁠revisó al alza, desde un ​0,5% a un 0,7%.​

* Un sondeo de Reuters entre analistas habían pronosticado que los precios mayoristas caerían ⁠un 0,3%​​ en diciembre.

* En términos ​interanuales, los precios de producción ​​​​​cayeron un 2,1​​​​%​​, después ‍de que el dato de noviembre se revisara al alza, desde un -1,7% a ​un -1,4%​.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra ‍bajaría un 2,3%​​ en diciembre.