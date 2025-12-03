DATOS MACRO - Precios producción eurozona suben un 0,1% en octubre, en línea con lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
Los precios de producción de la eurozona aumentaron un 0,1% frente al mes anterior en octubre, un nivel coincidente con lo previsto por los economistas, según dijo el miércoles el instituto europeo de estadísticas Eurostat.
En septiembre, el índice de precios de producción mostró un descenso del 0,1%.
Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que los precios mayoristas subirían un 0,1% en octubre.
En términos interanuales, los precios de producción cayeron un 0,5%, tras un descenso del 0,2% en septiembre.
Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 0,4% en octubre.
LA NACION
Más leídas
- 1
Murió Santiago Fredes, el entrenador de Club Luján, a los 35 años
- 2
El pedido a los militares de EE.UU. que sacó de quicio a Donald Trump
- 3
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 4
Desde Nueva Zelanda: llegó al país hace 30 años y creó una solución para un problema que pocos miraban