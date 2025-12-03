DATOS MACRO - Precios producción eurozona suben un 0,1% en octubre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

Los precios de producción de la eurozona aumentaron un 0,1% frente al mes anterior en octubre, un nivel coincidente con lo previsto por los economistas, según dijo el miércoles el instituto europeo de estadísticas Eurostat.

En septiembre, el índice de precios de producción mostró un descenso del 0,1%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que los precios mayoristas subirían un 0,1% en octubre.

En términos interanuales, los precios de producción cayeron un 0,5%, tras un descenso del 0,2% en septiembre.

Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 0,4% en octubre.