DATOS MACRO- Precios producción eurozona suben un 0,7% en enero, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Los precios de producción de la eurozona aumentaron un 0,7% frente al mes anterior en enero, lo que supone un nivel más alto de lo previsto por los economistas, según dijo el miércoles el instituto europeo de estadísticas Eurostat.

* En diciembre, el índice de precios de producción mostró un descenso del 0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que los precios mayoristas subirían un 0,2% en enero.

* En términos interanuales, los precios de producción cayeron un 2,1%, después de que el dato de diciembre se revisara al alza, de un -2,1% a un -2,0%.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 2,7% en enero.