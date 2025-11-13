DATOS MACRO- Producción industrial británica cae 2,0% en septiembre, dato peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La producción industrial de Reino Unido de septiembre cayó un 2,0% en términos mensuales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el jueves.

* El dato de agosto fue revisado a la baja, desde un 0,4% a un 0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,2% en septiembre.

* En términos interanuales, la producción industrial británica cayó un 2,5%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de producción industrial interanual se situara en el -1,2% en septiembre.

* En el mismo mes, la producción de la industria manufacturera se redujo un 1,7% intermensual, después de que el dato de agosto se revisara a la baja, desde un 0,7% a un 0,6%.

* Reuters había previsto que la producción manufacturera cayera un 0,3% en términos intermensuales en septiembre.

* En términos interanuales, la producción de centros manufactureros se situó por debajo de las previsiones de los analistas al registrar un nivel del -2,2%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 1,5% en septiembre.