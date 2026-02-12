DATOS MACRO- Producción industrial británica cae un 0,9% en diciembre, dato peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La producción industrial de Reino Unido de diciembre cayó un 0,9% en términos mensuales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el jueves.

* El dato de noviembre fue revisado al alza, desde un 1,1% a un 1,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra no mostraría variación en diciembre.

* En términos interanuales, la producción industrial británica subió un 0,5%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de producción industrial interanual se situara en el 1,5% en diciembre.

* En el mismo mes, la producción de la industria manufacturera se redujo un 0,5% intermensual, después de que el dato de noviembre se revisara a la baja, desde un 2,1% a un 1,9%.

* Reuters había previsto que la producción manufacturera se mantuviera invariada en términos intermensuales en octubre.

* En términos interanuales, la producción de centros manufactureros se situó por debajo de las previsiones de los analistas al registrar un nivel del 0,5%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 1,8% en diciembre.