DATOS MACRO- Producción industrial británica sube un 1,1% en octubre, dato mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

La producción industrial de Reino Unido de octubre subió un 1,1% en términos mensuales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el viernes.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,7% en octubre.

En términos interanuales, la producción industrial británica cayó un 0,8%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de producción industrial interanual se situara en el -1,2% en octubre.

En el mismo mes, la producción de la industria manufacturera creció un 0,5% intermensual, tras un descenso del 1,7% en septiembre.

Reuters había previsto que la producción manufacturera creciera un 1,0% en términos intermensuales.

En términos interanuales, la producción de centros manufactureros se situó por debajo de las previsiones de los analistas al registrar un nivel del -0,8%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,1% en octubre.