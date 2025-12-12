DATOS MACRO- Producción industrial británica sube un 1,1% en octubre, dato mejor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
La producción industrial de Reino Unido de octubre subió un 1,1% en términos mensuales, según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el viernes.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,7% en octubre.
En términos interanuales, la producción industrial británica cayó un 0,8%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de producción industrial interanual se situara en el -1,2% en octubre.
En el mismo mes, la producción de la industria manufacturera creció un 0,5% intermensual, tras un descenso del 1,7% en septiembre.
Reuters había previsto que la producción manufacturera creciera un 1,0% en términos intermensuales.
En términos interanuales, la producción de centros manufactureros se situó por debajo de las previsiones de los analistas al registrar un nivel del -0,8%.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,1% en octubre.
