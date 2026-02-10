DATOS MACRO- Ventas minoristas de EE. UU. no muestran variación en diciembre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en diciembre se mantuvieron sin cambios en la comparativa con el mes anterior, peor de lo previsto.

* En noviembre el índice había mostrado un aumento del 0,6%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 0,4% en diciembre.

* La cifra de ventas minoristas subyacentes (excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación) cayó un 0,1% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,4% que esperaban los analistas.

* La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos pero incluyendo servicios de alimentación no mostró variación. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra subiría un 0,3% en diciembre.