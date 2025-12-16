DATOS MACRO- Ventas minoristas de EE. UU. no muestran variación en octubre, peor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en octubre se mantuvieron sin cambios en la comparativa con el mes anterior, peor de lo previsto.
* El dato de septiembre se revisó a la baja, desde un 0,2% a un 0,1%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 0,1% en octubre.
* La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- subió un 0,8% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,4% que esperaban los analistas.
* La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos pero incluyendo servicios de alimentación subió un 0,4%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra subiría un 0,3% en octubre.
