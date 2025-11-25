DATOS MACRO- Ventas minoristas de EEUU suben un 0,2% en septiembre, peor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en septiembre aumentaron un 0,2% en la comparativa con el mes anterior, peor de lo previsto.
En agosto el índice había mostrado un aumento del 0,6%.
Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 0,4% en septiembre.
La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- cayó un 0,1% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,3% que esperaban los analistas.
La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos pero incluyendo servicios de alimentación subió un 0,3%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra subiría un 0,3% en septiembre.
