DATOS MACRO- Ventas minoristas de EEUU suben un 0,2% en septiembre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas de Estados Unidos en septiembre aumentaron un 0,2% en la comparativa con el mes anterior, peor de lo previsto.

En agosto el índice había mostrado un aumento del 0,6%.

Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra de ventas al por menor subiría un 0,4% en septiembre.

La cifra de ventas minoristas subyacentes -excluyendo materiales de construcción, vehículos y piezas de vehículos, gasolineras y servicios de alimentación- cayó un 0,1% en términos intermensuales, frente al aumento del 0,3% que esperaban los analistas.

La cifra de ventas minoristas subyacentes excluyendo vehículos y piezas de vehículos pero incluyendo servicios de alimentación subió un 0,3%. Un sondeo de Reuters apuntaba a que esta cifra subiría un 0,3% en septiembre.