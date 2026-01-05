Datos-miles de millones de dólares en deuda de venezuela: ¿quiénes están en la fila para cobrarla?

Por Rodrigo Campos y Karin Strohecker

NUEVA YORK/LONDRES, 4 ene (Reuters) - El derrocamiento del presidente Nicolás Maduro ha puesto en el centro de atención la crisis de deuda de Venezuela, uno de los mayores impagos soberanos no resueltos del mundo.

Tras años de crisis económica y sanciones estadounidenses que ⁠aislaron al país de los mercados internacionales de capital, Venezuela cayó ⁠en cesación de pagos a fines de 2017 tras no pagar los bonos internacionales emitidos por el Gobierno y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Desde entonces, los intereses acumulados y los reclamos legales vinculados a expropiaciones pasadas se han sumado a la deuda impaga, incrementando los pasivos externos totales mucho más allá del valor nominal inicial de los bonos.

La deuda ⁠de Venezuela ha ‌aumentado desde que el presidente estadounidense ​Donald Trump llegó al poder en enero de 2025, en medio de las apuestas de los especuladores por un cambio político.

¿CUÁNTO DEBE VENEZUELA?

Venezuela tiene alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos ​en mora. Sin embargo, la deuda externa total, incluyendo las obligaciones de PDVSA, los préstamos bilaterales y los laudos arbitrales, asciende a aproximadamente entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, según ‌analistas, dependiendo de cómo se contabilicen los intereses devengados y las sentencias judiciales.

El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB ‌nominal de Venezuela será de alrededor de 82.800 millones de dólares para 2025, lo que ​implica una relación deuda/PIB de entre 180% y 200%.

Un bono de PDVSA con vencimiento original en 2020 fue garantizado por una participación mayoritaria en el refinador estadounidense Citgo, propiedad en última instancia de PDVSA, con sede en Caracas. Citgo es un activo que ahora está en el centro de los esfuerzos de los acreedores, supervisados por los tribunales, para recuperar sus fondos.

¿QUIÉN TIENE QUÉ?

La mayor parte de los acreedores probablemente esté compuesta por tenedores de bonos internacionales, incluidos inversores especializados en deuda en dificultades, conocidos como fondos buitre.

Entre los acreedores se encuentra un grupo de empresas que recibió una indemnización mediante arbitraje internacional tras la expropiación de activos por parte de Caracas. Tribunales estadounidenses han confirmado laudos multimillonarios a ConocoPhillips y Crystallex, entre otros, convirtiendo dichas reclamaciones en obligaciones de deuda y permitiendo a los acreedores reclamar activos venezolanos para resarcirse.

Un creciente grupo de demandantes reconocidos por los tribunales compite por la recuperación de la empresa matriz de Citgo mediante procedimientos legales en Estados Unidos.

Un tribunal ⁠de Delaware registró aproximadamente 19.000 millones de dólares en reclamaciones por la subasta de PDV Holding, la empresa matriz de Citgo, lo que supera con creces el valor estimado de los activos totales de Citgo. PDV Holding es la filial 100% propiedad de ​PDVSA.

Caracas también tiene acreedores bilaterales, principalmente China y Rusia, que otorgaron préstamos tanto a Maduro como a su mentor, el expresidente Hugo Chávez. Esta deuda es difícil de verificar, porque Venezuela no ha divulgado esas cifras.

REESTRUCTURACIÓN COMPLEJA

Dada la gran cantidad de reclamaciones, procedimientos legales e incertidumbre política, se espera que una reestructuración formal sea compleja y prolongada.

Una reestructuración de la deuda soberana podría basarse en un programa del FMI que establezca objetivos fiscales y supuestos de sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, Venezuela no ha tenido una consulta anual del FMI en casi dos décadas y sigue excluida del financiamiento del prestamista.

Las sanciones estadounidenses son otro obstáculo. Desde 2017, las restricciones de Washington han limitado drásticamente la capacidad de Venezuela para emitir o reestructurar deuda sin licencias explícitas del Departamento del Tesoro.

No está claro qué ocurrirá con las sanciones. Por ahora, el presidente Trump ha afirmado ⁠que Estados Unidos "gobernará" el país petrolero.

¿QUÉ SON LOS VALORES DE RECUPERACIÓN?

Los bonos han tenido un rendimiento de alrededor del 95% en 2025. Muchos de ellos cotizan actualmente entre 27 y 32 centavos por dólar, ​según muestran los datos de MarketAxess.

Analistas de Citigroup calcularon en noviembre que sería necesario un recorte de capital de al menos el 50% para restablecer la sostenibilidad de la deuda y satisfacer las posibles condiciones del FMI.

Según el escenario base de Citi, Venezuela podría ofrecer a sus acreedores un bono a 20 años con un cupón cercano al 4,4%, junto con una nota cupón cero a 10 años para compensar los intereses vencidos.

Con una tasa de rendimiento de salida del 11%, Citi estima el valor actual ‍neto del paquete en torno a 45 centavos por dólar, con recuperaciones que podrían ascender a la franja alta de 40 centavos por dólar si Venezuela otorgara instrumentos contingentes adicionales, como warrants vinculados al petróleo.

Otros inversores proyectan un rango más amplio.

Aberdeen Investments declaró en septiembre que inicialmente había previsto recuperaciones de alrededor de 25 centavos por dólar para los bonos venezolanos, pero que una mejora de los escenarios políticos y de sanciones podría elevarlas a entre 30 y 35 centavos, dependiendo de la estructura del acuerdo y del uso de instrumentos vinculados al petróleo o al PIB.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE VENEZUELA?

La economía venezolana se contrajo drásticamente después de 2013, cuando la producción petrolera se desplomó y la inflación se ​disparó junto a la pobreza.

Si bien la producción se ha estabilizado en cierta medida, la baja de los precios internacionales del petróleo y los descuentos en los precios del crudo venezolano limitan el aumento de los ingresos, dejando poco margen para el pago de la deuda sin una reestructuración profunda.

El reciente bloqueo estadounidense a los petroleros sancionados ha agravado la situación.

Trump afirmó que las petroleras estadounidenses están dispuestas a entrar en Venezuela e invertir para restablecer la producción, pero los detalles y los plazos siguen sin estar claros. ‍Chevron es la única gran petrolera estadounidense que opera actualmente en los yacimientos del país.

(Reporte de Rodrigo Campos en Nueva York y Karin Strohecker en Londres. Editado en español por Javier Leira)