DATOS-Nominaciones a los Oscar 2026: candidatos a la 98ª edición de premios de la Academia

LOS ÁNGELES, 22 ene (Reuters) - Esta es la lista de los nominados a los Oscar anunciados el jueves, cuyos ganadores se darán a conocer el 15 de marzo:

MEJOR PELÍCULA

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Una batalla tras otra"

"El Agente Secreto"

"Valor sentimental"

"Sinners"

"Sueños de tren"

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Sinners"

Wagner Moura, "El Agente Secreto"

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "If I Had Legs I’d Kick You"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Renate Reinsve, "Valor sentimental"

Emma Stone, "Bugonia"

MEJOR DIRECTOR

Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Ryan Coogler, "Sinners"

Josh Safdie, "Marty Supreme"

Joachim Trier, "Valor sentimental"

Chloé Zhao, "Hamnet"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio Del Toro, "Una batalla tras otra"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Delroy Lindo, "Sinners"

Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elle Fanning, "Valor sentimental"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"

Amy Madigan, "Weapons"

Wunmi Mosaku, "Sinners"

Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Will Tracy, "BugoniaGuillermo Del Toro, "Frankenstein"

Maggie O'Farrell y Chloé Zhao, "Hamnet"

Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Clint Bentley y Greg Kwedar, "Sueños de tren"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Robert Kaplow, "Blue Moon"

Jafar Panahi, "It Was Just an Accident"

Ronald Bronstein y Josh Safdie, "Marty Supremo"

Joachim Trier y Eskil Vogt, "Valor sentimental"

Ryan Coogler, "Sinners"

MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

"Arco"

"Elio"

"KPop Demon Hunters"

"Little Amelie or the Character of Rain"

"Zootopia 2"

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

"The Three Sisters"

"Butterfly"

"Forevergreen"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Retirement Plan"

MEJOR LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

"It Was Just an Accident"

"El Agente Secreto"

"Valor sentimental"

"Sirât"

"The Voice of Hind Rajab"

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

"Cutting Through Rocks"

"The Alabama Solution"

"The Perfect Neighbor"

"Come See Me in the Good Light"

"Mr. Nobody Against Putin"

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

"All the Empty Rooms"

"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Children No More: Were and Are Gone"

"The Devil Is Busy"

"Perfectly a Strangeness"

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Una batalla tras otra"

"Sinners"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Dear Me", de "Diane Warren: Relentless"

"Golden", de "KPop Demon Hunters"

"I Lied to You", de "Sinners"

"Sweet Dreams of Joy", de "Viva Verdi"

"Train Dreams", de "Train Dreams"

MEJOR SONIDO

"F1"

"Frankenstein"

"Una batalla tras otra"

"Sinners"

"Sirât"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Una batalla tras otra"

"Sinners"

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

"Butcher’s Stain"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen’s Period Drama"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

MEJOR FOTOGRAFÍA

"Frankenstein"

"Marty Supreme"

"Una batalla tras otra"

"Sinners"

"Sueños de tren"

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

"Frankenstein"

"Kokuho"

"The Smashing Machine"

"Sinners"

"The Ugly Stepsister"

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

"Avatar: Fire and Ash"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Sinners"

MEJORES EFECTOS VISUALES

"Avatar: Fire and Ash"

"F1"

"Jurassic World Rebirth"

"Sinners"

"The Lost Bus"

MEJOR MONTAJE

"F1"

"Valor sentimental"

"Marty Supreme"

"Una batalla tras otra"

"Sinners"

MEJOR REPARTO

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Una batalla tras otra"

"El Agente Secreto"

"Sinners"

